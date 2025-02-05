Враг подрывает канал и использует дымовые занавеси: ОТУ "Луганск" об обстановке в Часовом Яру

Враг пытается проводить из района Северный в направлении центральной части города.

На Часовояровском направлении за прошедшие сутки произошло три боеприкосновения с вражескими силами, а также зафиксировано 146 артиллерийских обстрелов со стороны захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

Он рассказал, что на данном отрезке фронта враг несколько изменил свою тактику, используя дымовые завесы и атакуя в условиях ограниченной видимости.

"Большинство штурмовых действий уже сейчас враг пытается проводить из района Северный в направлении центральной части города. Перемещения осуществляются в утреннее время, в условиях ограниченной видимости, а также в последнее время активно применяет дымы при штурмах и перемещениях", — рассказал Запорожец.

Он заявил, что противник также прекратил использовать канал Северский Донец.

"Но, однако, на сегодняшний день враг совершил три подрыва на разных отрезках канала для возможного использования этих проходов в качестве логистических маршрутов", — рассказал военный.

Ранее сообщалось, что в Торецком направлении российские войска активно используют мины для уничтожения укрытий и минирования территории, чтобы продвигаться вперед.

Мы ранее информировали, что захватчики продолжают наступательные действия на Купянском направлении, однако безрезультатно.

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