Враг подрывает канал и использует дымовые занавеси: ОТУ "Луганск" об обстановке в Часовом Яру

Враг пытается проводить из района Северный в направлении центральной части города.
На Часовояровском направлении за прошедшие сутки произошло три боеприкосновения с вражескими силами, а также зафиксировано 146 артиллерийских обстрелов со стороны захватчиков.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец.
Он рассказал, что на данном отрезке фронта враг несколько изменил свою тактику, используя дымовые завесы и атакуя в условиях ограниченной видимости.
"Большинство штурмовых действий уже сейчас враг пытается проводить из района Северный в направлении центральной части города. Перемещения осуществляются в утреннее время, в условиях ограниченной видимости, а также в последнее время активно применяет дымы при штурмах и перемещениях", — рассказал Запорожец.
Он заявил, что противник также прекратил использовать канал Северский Донец.
"Но, однако, на сегодняшний день враг совершил три подрыва на разных отрезках канала для возможного использования этих проходов в качестве логистических маршрутов", — рассказал военный.
Ранее сообщалось, что в Торецком направлении российские войска активно используют мины для уничтожения укрытий и минирования территории, чтобы продвигаться вперед.
Мы ранее информировали, что захватчики продолжают наступательные действия на Купянском направлении, однако безрезультатно.
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