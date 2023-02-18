Враг подтягивает свежие резервы, однако город стоит: военный из Бахмута рассказал о наступлении окупантов

Военный ВСУ призвал не верить пропаганде Кремля и в очередной раз подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, оборона Бахмута продолжается.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным "Кыянин" рассказал, что по состоянию на 18 февраля ситуация в Бахмуте Донецкой области контролируется. Оккупанты немного уменьшили атаки из-за значительных потерь, они ждут резерва.

Об этом он сказал в соцсетях.

"Интенсивность боев уменьшилась, потому что оккупанты понесли большие потери, они сейчас подтягивают свежие резервы. "Зэки" у них почти закончились, их осталось 20-30%, а новомобилизованные уже умирать не очень хотят, тем более, они не понимают, за чьи интересы должны умирать, поэтому они начинают "петлять". Военные, которых отправили с неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей, уже тоже не хотят умирать. Враг пытается пролезть в Бахмут со всех сторон. Но у нас много добровольческих батальонов, механизированных и штурмовых бригад. Там наши козаки стоят, дают достойный отпор врагу. Бахмут стоит, Бахмут держится, Бахмут под украинским флагом", — рассказал он.

Военнослужащий ВСУ также обратился к россиянам и подчеркнул, что их "вбросы" о большом наступлении не пугают украинских военных.

"Ваша ИПСО о большом наступлении, о том, что вы собрали бессмертное количество армии, танков, самолетов, но кого вы можете запугать в Украине. Те, кто были напуганы, уже давно не в Украине, кто знает, что делать, тот то и делает", — подчеркнул он.

Оборона Бахмута

Военное руководство России снова изменило дату "взятия Бахмута" – теперь до 24 февраля. Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что ВСУ сломают планы Владимира Путина по захвату Бахмута. Задача, которую поставил диктатор, потребует значительно более высоких темпов российского продвижения, чем те, которые были в течение многих месяцев. Для этого у окупантов сил нет.

По данным Генштаба, по состоянию на 18 февраля 2023 года ВСУ уничтожили 142 270 солдат армии России.

Российские захватчики продолжают попытки наступления на бахмутском направлении.

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