Враг погрузил во тьму временно захваченные территории Запорожья и Мелитопольского района: где нет света и воды

Российские оккупанты оставили без света почти всю временно захваченную часть Запорожской области, часть Мелитопольского района.

Об этом написал глава Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня вечером исчез свет почти на всей оккупированной части Запорожской области", — отметил он.

Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах.

Также без светлая часть Мелитопольского района.

В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение. Так, в оккупированном Мелитополе нет воды.

"Однако есть и хорошая новость – в городе "умолкло" пропагандистское ТВ оккупантов", — добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области уничтожен оккупантами энергетический объект, обеспечивавший энергопитание правобережья.

Также оккупанты повредили уникальное энергетическое оборудование. Стабилизационные отключения света отменять в ближайшее время не будут, наоборот, нужно научиться жить за ними.

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