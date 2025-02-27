ВСУ продолжают осуществлять контрнаступательные операции на Покровском направлении, несмотря на численное превосходство врага.

Об этом сообщил подполковник ВСУ Сергей Цехоцкий.

"Правильное поведение и расстановка сил, несмотря на преимущество врага в количестве, дает свои результаты. Благодаря тщательной подготовке нам удается проводить успешные контрнаступательные операции", — заявил Сергей Цехоцкий.

По его словам, контрнаступательные операции на Покровском направлении приводят врага в ступор.

"Как только оперативная ситуация позволяла проводить контрнаступательные действия, мы атаковали, переходили в штурмы и тем самым проводили, приводили врага в ступор", — добавил военный.

Напомним, потери кафиров в войне против Украины перевалили за 870 тысяч человек.

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