ВСУ удается проводить успешные контрнаступательные операции.
ВСУ продолжают осуществлять контрнаступательные операции на Покровском направлении, несмотря на численное превосходство врага.
Об этом сообщил подполковник ВСУ Сергей Цехоцкий.
"Правильное поведение и расстановка сил, несмотря на преимущество врага в количестве, дает свои результаты. Благодаря тщательной подготовке нам удается проводить успешные контрнаступательные операции", — заявил Сергей Цехоцкий.
По его словам, контрнаступательные операции на Покровском направлении приводят врага в ступор.
"Как только оперативная ситуация позволяла проводить контрнаступательные действия, мы атаковали, переходили в штурмы и тем самым проводили, приводили врага в ступор", — добавил военный.
Напомним, потери кафиров в войне против Украины перевалили за 870 тысяч человек.
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