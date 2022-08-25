Враг получил жесткий отпор и отошел: Генштаб об актуальной ситуации на пяти направлениях

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дубровного.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 25 августа.

"Силы обороны Украины отразили попытку наступления подразделений врага неподалеку от Долины и Дмитровки", — сообщили в Генштабе ВСУ.

На Краматорском направлении обстрелы со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Спирное, Звановка, Северск и Пришиб. Враг предпринял попытку улучшения тактического положения у Старого Каравана, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы территорий вблизи Бахмута, Веселой Долины, Зайцева и Кодемы. Удары авиации противника подверглись районам населенных пунктов Соледар, Зайцево, Кодема и Яковловка.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться у Кодемы и Бахмутского, понесли потери и отступили.

На Авдеевском направлении противник, ударами авиации, огнем танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, пытался оттеснить подразделения наших войск, поразить важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первома Железного и Александрополя.

Враг пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Первомайское, получил жесткий отпор и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.

Напомним, кафиры предприняли неудачную попытку наступления на Харьковском направлении.

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