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Враг понес потери и отступил: ВСУ освободить от оккупантов село в Херсонской области

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Враг понес потери и отступил: ВСУ освободить от оккупантов село в Херсонской области

Фото: facebook.com/GeneralStaff

В Генштабе рассказали, что украинским защитникам удалось освободить от оккупантов село в Херсонской области.

ВСУ осуществили удачное наступление в Херсонской области, после чего враг понес потери и отступил из населенного пункта Николаевка.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 30 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 30,3 тысяч человек.

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