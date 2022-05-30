Враг понес потери и отступил: ВСУ освободить от оккупантов село в Херсонской области

В Генштабе рассказали, что украинским защитникам удалось освободить от оккупантов село в Херсонской области.
ВСУ осуществили удачное наступление в Херсонской области, после чего враг понес потери и отступил из населенного пункта Николаевка.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 30 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 30,3 тысяч человек.
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