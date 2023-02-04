Враг понес потери: украинские пограничники отбили атаку кафиров в одном из направлений

Вооруженные силы Украины отразили атаку врага
Российские захватчики пытались совершить атаку на Северском направлении, впрочем, неудачно. Украинские пограничники дали отпор оккупантам.
Об этом говорится в Telegram-канал ГНСУ.
"Вчера враг из артиллерии и минометов обстреливал опорные пункты пограничников на Северском направлении. А после сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны. Оккупантов обнаружили. Завязался бой, после чего разведчики отступили", — говорится в сообщении.
Отметим, что ночью враг попытался разведку боем в сторону позиций украинских бойцов, но успеха не имел и отступил.
Добавим, кафиры Российской Федерации сосредотачивают наступательные силы на востоке Украины.
В то же время Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации .
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