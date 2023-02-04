Враг понес потери: украинские пограничники отбили атаку кафиров в одном из направлений

Российские захватчики пытались совершить атаку на Северском направлении, впрочем, неудачно. Украинские пограничники дали отпор оккупантам.

Об этом говорится в Telegram-канал ГНСУ.

"Вчера враг из артиллерии и минометов обстреливал опорные пункты пограничников на Северском направлении. А после сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны. Оккупантов обнаружили. Завязался бой, после чего разведчики отступили", — говорится в сообщении.

Отметим, что ночью враг попытался разведку боем в сторону позиций украинских бойцов, но успеха не имел и отступил.

Добавим, кафиры Российской Федерации сосредотачивают наступательные силы на востоке Украины.

В то же время Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации .

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