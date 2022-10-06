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Враг попал ракетами в жилые дома в Запорожье: фото и видео

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© Telegram-канал Запоріжжя.інфо
© Telegram-канал Запоріжжя.інфо
© Telegram-канал Запоріжжя.інфо
© Telegram-канал Запоріжжя.інфо
© Telegram-канал Запоріжжя.інфо
© Telegram-канал Запоріжжя.інфо

Дома в центральной части города получили значительные разрушения, есть пострадавшие, людей спасатели достают из-под завалов.

К утру 6 октября в результате обстрела российскими оккупантами Запорожья в городе возникли пожары, разрушения получили жилые дома.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Враг попал ракетами в жилые дома Запорожья. Они получили значительные разрушения. Есть пострадавшие. Спасатели уже достают людей из-под завалов", — говорится в сообщении.

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что точное количество пострадавших пока неизвестно.

Очевидцы в местных Telegram-каналах опубликовали видео ужасных разрушений, которыми подверглись гражданские объекты в центральной части города.

Так выглядит сейчас центральный проспект Запорожья.

По предварительной информации, враг нанес 7 ракетных ударов, попав в жилые многоэтажки.

Напомним, во время атаки дронов-камикадзе на юге Украины подразделения ВСУ ликвидировали 6 беспилотников.

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