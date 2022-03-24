Враг попал в "огневый мешок" и может, либо поспешно отступить, либо забыть о тех, кто в окружении – эксперт

Враг попал в "огневый мешок" и может, либо поспешно отступить, либо забыть о тех, кто в окружении – эксперт

Преимущества украинцев как в Буче, так и у реки Ирпень.

Военный эксперт Сергей Грабский проанализировал информацию об оцеплении группировки врага вблизи Киева и по его данным для россиян есть только плохие новости.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ

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"Такое окружение имеет место, назвать его плотным кольцом пока трудно, потому что надо понимать, что организовать это чрезвычайно сложно. Вместо этого концентрированными, комбинированными действиями наших войск удалось отразить Макаров, довольно важный пункт, который захватили россияне. Удалось оттеснить их от житомирской трассы на большинстве его протяженности. И удалось осуществить так называемое оперативное окружение и удерживать подразделения российских войск в определенном «огневом мешке»", — отмечает эксперт.

Он также добавил о преимуществе украинцев на рубежах реки Ирпень, где также целое нашествие оккупантов.

"Так же сдерживая противника на рубежах реки Ирпень, не позволили ему перейти эту реку, нанесли ему серьезные потери. Таким образом можно сказать, что по этому направлению, с северо-западного направления на сегодняшний день угроза наступления отсутствует, потому что противник не может ни сконцентрировать войска, ни совершить маневр ресурсами. И задача его сейчас либо удержать позиции, что почти невозможно при тех условиях, либо поспешно отступать, либо просто забыть те войска, которые оказались в оперативном окружении наших войск", — отметил Грабский.

Напомним, накануне военный эксперт Валентин Бадрак отметил, что окружить у украинцев россиян больше шансов по двум причинам — первая из них — большие потери среди высшего военного руководства. Уже уничтожены 20 офицеров высоких званий. Там есть не только моральная дезориентация, но и тактическая. А вторым фактором, являющимся положительным фактором для украинцев, является то, что даже элитные войска россиян несут сильные потери среди личного состава.

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