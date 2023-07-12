Враг пошел в наступление на 4 направлениях, продолжаются тяжелые бои – Маляр

Замминистра заверила, что украинские защитники успешно сдерживали наступление и враг не продвинулся.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о главных событиях на фронте за последние сутки, 12 июля.

Восток

На востоке украинские защитники успешно сдерживали наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Враг не продвинулся. Продолжаются тяжелые бои", – говорит Маляр.

По ее словам, на Бахмутском направлении, на южном фланге вокруг Бахмута, ВСУ сегодня наступали. Есть продвижение. Сейчас наши военные укрепляются на занятых рубежах.

Юг

Силы обороны Украины продолжали наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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"Военные выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий", – говорит Маляр.

Она напомнила, что за последние недели ВСУ на юге существенно взорвали наступательные и оборонительные возможности оккупантов. Поэтому из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось.

Других деталей замминистра не уточнила.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, когда он ожидает победу Украины в войне.

Напомним, что на Таврическом направлении ВСУ уничтожили более двух рот оккупантов. Также сообщалось, что на Бердянском направлении во время наступления украинские войска имеют частичный успех вдоль линии фронта.