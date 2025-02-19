Враг постепенно "поглощает" Андреевку и существенно продвигается: что обнаружил DeepState (карта)

Между тем масштабные штурмовые действия на Улакли и Константинополь не прекращаются по меньшей мере с 16 февраля.

Враг имел существенные продвижения в районе Андреевки Донецкой области. Совершив накопление в районе поселков Зеленовка и Сухие Ялы, россияне начали их применять.

Об этом сообщает DeepState со ссылкой на обновленную карту.

Оккупировав населенный пункт Зеленовка полностью, противник развивает свой успех на населенный пункт Улакли, заняв южную часть села.

"Враг вышел на юго-восточные окраины села Константинополь и проводит закрепление... Параллельно с этим противник полностью занял село Дачное, следующее после Курахово. Долгое время там находились бойцы Сил Обороны, а продвижение в сторону Улаков и Константинополя ставило под угрозу их пребывание".

В DeepState уточнили, что информация о пребывании кого-то между Удачным и Зеленовкой.

"В то же время "ка**пы" постепенно поглощают Андреевку, которая является основной целью в данном районе", — добавили аналитики.

Московиты прилагают усилия, чтобы оккупировать населенные пункты Андреевка, Улакли, Константинополь, Разлив.

А дальнейшее движение врага покажет следующие цели, которые он поставит перед собой.

Напомним, сегодня, 19 февраля, ВСУ отвергли врага возле Малиновки, однако противник оккупировал Дачное, Зеленовку, а также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещиевки, Барановки, Новочертоватого, Андреевки и Песчаного.

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