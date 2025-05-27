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Враг постепенно смещает фокус активности в Донецкой области: Трегубов о ситуации под Покровском
Покровское и Новопавловское направления до сих пор остаются самыми горячими на фронте.
Российская оккупационная армия постепенно «сползает» восточнее Покровска, но это направление фронта до сих пор остается одним из самых активных.
Об этом сообщил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона «Єдині новини».
«Россияне на самом деле сползают на восток в направлении Торецка, но по нашим подсчетам это до сих пор считается Покровским направлением, по крайней мере, это к востоку от города Покровск и на полпути к Константиновке», — отметил спикер.
В то же время он подчеркнул, что Покровское и Новопавловское направления до сих пор остаются самыми горячими на фронте. Также определенная активность врага фиксируется на Лиманском, Краматорском и Торецком направлениях. Несколько меньше россияне атакуют на Северском, Купянском и Харьковском направлениях.
«На Харьковщине враги определенно усилены. Но если мы берем непосредственно боестолкновения на Харьковщине, это Харьковское и Купянское направления, то их не много. То, что россияне могут нарастить, безусловно, они могут нарастить, просто по состоянию на данный момент этого нет, но потенциал безусловно есть. Какая-то сила собирается… Есть такой факт», — отметил военный.
Он добавил, что в последнее время в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» враг несет «незначительные потери» — в среднем около 800 человек в сутки.
«К сожалению, их стало немного меньше, чем было, потому что раньше было под тысячу», — заметил Трегубов.
По его словам, ежесуточно оккупанты также теряют:
танки — 3-4 единицы;
БМП и другая военная техника — около 10.
«Это [потери — ред.] зависит от конкретного направления и интенсивности. Дело в том, что сейчас россияне начали более активно применять мотоциклы, которые обычно не учитываются. Поэтому потери по технике сейчас не столь репрезентативны, как раньше», — объяснил спикер.
Он уточнил, что мотоциклетные штурмы стали широко распространенной тактикой, за исключением боев в руинах или городских кварталах.
«Особенно широко, когда мы говорим о местности, где нужно быстро проскочить… Это просто намного удобнее, чем пытаться делать это пешком или на технике при условии, когда в эту технику просто прилетают дроны», — объяснил Виктор Трегубов.
Напомним, в Нацгвардии сообщили, что россияне активно подтягивают резервы к Покровску и пытаются продвинуться, несмотря на большие потери. Штурмы под Покровском продолжаются круглосуточно.