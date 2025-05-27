Враг постепенно смещает фокус активности в Донецкой области: Трегубов о ситуации под Покровском

Украинские защитники фиксируют смещение активности врага восточнее Покровска / © Getty Images

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Российская оккупационная армия постепенно «сползает» восточнее Покровска, но это направление фронта до сих пор остается одним из самых активных.

Об этом сообщил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

«Россияне на самом деле сползают на восток в направлении Торецка, но по нашим подсчетам это до сих пор считается Покровским направлением, по крайней мере, это к востоку от города Покровск и на полпути к Константиновке», — отметил спикер.

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В то же время он подчеркнул, что Покровское и Новопавловское направления до сих пор остаются самыми горячими на фронте. Также определенная активность врага фиксируется на Лиманском, Краматорском и Торецком направлениях. Несколько меньше россияне атакуют на Северском, Купянском и Харьковском направлениях.

«На Харьковщине враги определенно усилены. Но если мы берем непосредственно боестолкновения на Харьковщине, это Харьковское и Купянское направления, то их не много. То, что россияне могут нарастить, безусловно, они могут нарастить, просто по состоянию на данный момент этого нет, но потенциал безусловно есть. Какая-то сила собирается… Есть такой факт», — отметил военный.

Он добавил, что в последнее время в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» враг несет «незначительные потери» — в среднем около 800 человек в сутки.

«К сожалению, их стало немного меньше, чем было, потому что раньше было под тысячу», — заметил Трегубов.

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По его словам, ежесуточно оккупанты также теряют:

танки — 3-4 единицы;

БМП и другая военная техника — около 10.

«Это [потери — ред.] зависит от конкретного направления и интенсивности. Дело в том, что сейчас россияне начали более активно применять мотоциклы, которые обычно не учитываются. Поэтому потери по технике сейчас не столь репрезентативны, как раньше», — объяснил спикер.

Он уточнил, что мотоциклетные штурмы стали широко распространенной тактикой, за исключением боев в руинах или городских кварталах.

«Особенно широко, когда мы говорим о местности, где нужно быстро проскочить… Это просто намного удобнее, чем пытаться делать это пешком или на технике при условии, когда в эту технику просто прилетают дроны», — объяснил Виктор Трегубов.

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Напомним, в Нацгвардии сообщили, что россияне активно подтягивают резервы к Покровску и пытаются продвинуться, несмотря на большие потери. Штурмы под Покровском продолжаются круглосуточно.