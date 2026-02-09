Враг постоянно посылает пехоту в «серую зону»: военный о ситуации в районе Лимана

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Российские войска не пресекают попыток прорыва в Лиман Донецкой области, используя малые пехотные группы и постоянные атаки.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии Общественному.

«Россияне пытаются активно долезть до Лимана малыми группами. Для них это критически важно. Они постоянно проводят атаки, там достаточное количество сконцентрированной живой силы для того, чтобы эти атаки проводить постоянно», — отметил Трегубов.

Реклама

Он добавил, что, несмотря на попытки оккупантов просочиться через «серую зону», украинские военные уничтожают захватчиков еще на подступах к городу.

«Россияне постоянно пытаются проникать в город, используя элементы местности, которые спасали бы их от украинских дронов. Им не удается ворваться в город, его хорошо держат. Но следует ожидать, что они будут делать это упорно и постоянно, потому что оно для них слишком важно», — подчеркнул спикер.

Аналитики отмечают, что Лиман имеет стратегическое значение для РФ: контроль над городом позволил бы врагу стабилизировать фронт на северо-востоке Донбасса и получить плацдарм для дальнейших наступательных операций. В настоящее время украинские войска успешно блокируют эти планы, используя как системы ПВО, так и эффективную работу дронов и мобильных групп.

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении враг усиливает давление и пытается изолировать украинский плацдарм, что может существенно усложнить логистику ВСУ.

Реклама

Мы ранее информировали, что проблемы со связью после отключения Starlink существенно усложнили управление подразделениями российской армии по отдельным направлениям фронта.