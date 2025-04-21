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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
306
Время на прочтение
1 мин

Враг потерпел поражение на одном из направлений: ВСУ отбросили его назад - DeepState

ВСУ отразили атаки на одном из направлений, враг отступил.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ВСУ

ВСУ

Украинские войска отвергли российские силы южнее Удачного, восстановив контроль над территорией.

Об этом пишет OSINT-канал DeepState .

Сообщается, что враг продвинулся в направлении Каменского и Днепроэнергии, где продолжаются боевые столкновения. Силы Обороны Украины продолжают активно противостоять агрессии по всем направлениям.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

Напомним, ранее мы писали о том, что враг пытался перерезать важную трассу из Днепропетровской области, ведущую в Покровск, однако их попытки потерпели крах.

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Дата публикации
Количество просмотров
306
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