Враг потерпел поражение на одном из направлений: ВСУ отбросили его назад - DeepState

ВСУ

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Украинские войска отвергли российские силы южнее Удачного, восстановив контроль над территорией.

Об этом пишет OSINT-канал DeepState .

Сообщается, что враг продвинулся в направлении Каменского и Днепроэнергии, где продолжаются боевые столкновения. Силы Обороны Украины продолжают активно противостоять агрессии по всем направлениям.

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Напомним, ранее мы писали о том, что враг пытался перерезать важную трассу из Днепропетровской области, ведущую в Покровск, однако их попытки потерпели крах.