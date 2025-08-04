Враг потерял важное вооружение — где именно ударили украинские силы

ЗРК С-300 / © wikipedia.org

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Силы обороны Украины 2 августа нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным штаба, результатом операции стало уничтожение принадлежащего оккупационным войскам зенитного ракетного комплекса С-300. Этот комплекс враг использовал для обстрелов на большие расстояния, в том числе по украинским позициям и гражданской инфраструктуре.

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В Генштабе подчеркнули, что потеря С-300 существенно снижает боевые возможности российских войск в регионе. Подобные удары, отмечают в ВСУ, демонстрируют способность украинских подразделений выявлять и точно поражать критично важные объекты даже на временно оккупированных территориях.

Украинские военные продолжают системное уничтожение ключевых элементов боевого потенциала России, что ослабляет ее способность удерживать захваченные территории, отметили в Генштабе.

Напомним, дроны СБУ атаковали военную авиабазу "Саки" во временно оккупированном Крыму. Уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ.