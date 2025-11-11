- Дата публикации
Враг захватил три населенных пункта — Сырский сообщил о ситуации на фронте
Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Запорожском направлениях, где россияне несут сотни потерь. ВСУ также эффективно применяют ракеты «Нептун», «Фламинго» и ударные дроны.
Российским войскам удалось продвинуться вперед и захватить три населенных пункта в Запорожской области.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, рост активности врага зафиксирован в Запорожской области. Оккупанты пытаются использовать густой туман для продвижения между украинскими позициями.
«Сложная ситуация сложилась на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где противник, имея численное преимущество, в ожесточенных боях продвинулся и захватил три населенных пункта», — сообщил Сырский.
Он также добавил, что группировка войск «Юг» ведет тяжелые бои за Ровнополье и Яблоково.
Главнокомандующий ВСУ также отметил, что наибольшая интенсивность боевых действий сейчас наблюдается на Покровском направлении — примерно 40% всех столкновений за сутки пришлись именно туда.
Кроме того, украинские силы наращивают эффективное применение отечественных высокоточных средств дальнего действия, в частности, ракет «Нептун», «Фламинго» и реактивных ударных дронов. Такие удары наносят врагу ощутимые потери и затрудняют его логистику и боевые действия.
Напомним, битва за Покровск достигает апогея. Военные эксперты ответили, станет ли город точкой взлома украинского фронта.
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в Покровске ситуация «в целом под контролем». Он заверил, что Покровск — сплошной укрепрайон, и призвал не разводить панику.