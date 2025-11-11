На фронте продолжаются тяжелые бои / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российским войскам удалось продвинуться вперед и захватить три населенных пункта в Запорожской области.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, рост активности врага зафиксирован в Запорожской области. Оккупанты пытаются использовать густой туман для продвижения между украинскими позициями.

«Сложная ситуация сложилась на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где противник, имея численное преимущество, в ожесточенных боях продвинулся и захватил три населенных пункта», — сообщил Сырский.

Он также добавил, что группировка войск «Юг» ведет тяжелые бои за Ровнополье и Яблоково.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что наибольшая интенсивность боевых действий сейчас наблюдается на Покровском направлении — примерно 40% всех столкновений за сутки пришлись именно туда.

Кроме того, украинские силы наращивают эффективное применение отечественных высокоточных средств дальнего действия, в частности, ракет «Нептун», «Фламинго» и реактивных ударных дронов. Такие удары наносят врагу ощутимые потери и затрудняют его логистику и боевые действия.

Напомним, битва за Покровск достигает апогея. Военные эксперты ответили, станет ли город точкой взлома украинского фронта.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в Покровске ситуация «в целом под контролем». Он заверил, что Покровск — сплошной укрепрайон, и призвал не разводить панику.