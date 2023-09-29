Враг прекратил наступление на двух самых "жарких" направлениях: Генштаб о действиях оккупантов

В Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию.
За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 39 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых 31 уничтожили наши защитники.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 29 сентября.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общем, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Повреждены частные жилые дома и другие гражданские инфраструктуры.
Под авиационные удары попали:
- Грабовское Сумской области; Круглое, Купянск, Берестово Харьковской области; Новоселовское Луганской области; Торское, Северское, Спорное, Веселое, Константиновка, Белая Гора, Авдеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Николаевка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались:
- более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Ситуация на отдельных направлениях
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
На Купянском и Бахмутском направлениях россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаку в районе Белогоровки Луганской области.
На Авдеевском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имели. Кроме того, наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 6 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.
На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.
Ответные удары
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 – по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск поразили:
- зенитно-ракетный комплекс,
- 11 артиллерийских средств,
- состав боеприпасов противника.
Ранее в ВСУ назвали главную опасность прекращения контрнаступления на юге.
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