Враг прекратил наступление на двух самых "жарких" направлениях: Генштаб о действиях оккупантов

За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 39 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых 31 уничтожили наши защитники.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 29 сентября.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

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За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общем, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Повреждены частные жилые дома и другие гражданские инфраструктуры.

Под авиационные удары попали:

Грабовское Сумской области; Круглое, Купянск, Берестово Харьковской области; Новоселовское Луганской области; Торское, Северское, Спорное, Веселое, Константиновка, Белая Гора, Авдеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались:

более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском и Бахмутском направлениях россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаку в районе Белогоровки Луганской области.

На Авдеевском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имели. Кроме того, наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 6 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.

Военнослужащий ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Военные ВСУ на одном из направлений фронта / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Ответные удары

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 – по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили:

зенитно-ракетный комплекс,

11 артиллерийских средств,

состав боеприпасов противника.

Ранее в ВСУ назвали главную опасность прекращения контрнаступления на юге.

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