Враг преобладает в оружии в Луганской области, но мобильные украинцы не дают шанса на прорыв

Враг преобладает в оружии в Луганской области, но мобильные украинцы не дают шанса на прорыв

Тяжелые бои продолжаются в Луганской области – российские войска продолжают обстреливать Лисичанск и Северодонецк, а также пытаются прорвать оборону на флангах, чтобы взять наши войска в этом районе в окружение.

Мобильные группы украинских военных быстро выдвигаются в районы вероятного прорыва, чтобы артиллерией уничтожить вражескую технику, говорится в ТСН.

На развертывание батареи бойцы тратят считанные минуты. Ребята спешат, за каких-нибудь полтора десятка километров отсюда сгруппировались российские танки, еще какое-то время и они могут начать наступление. Но после работы украинцев уже, очевидно, не смогут.

За каждым выстрелом артиллеристов внимательно следят из беспилотников. Оператор убеждает, что видео уничтожение российской бронетехники феерично, его покажут чуть позже. Но задерживаться на этой лужайке нашим бойцам тоже не стоит, враг довольно быстро определяет откуда стреляют.

Легендарный командир, герой Украины на псевдо "Да Винчи" успокаивает, ситуация в Луганской и Донбассе непростая, враг прорывается, пытается задавить количеством, но у него ничего не получится. Вот только гражданский вред. «Они просто все засыпают артиллерией, преимущество, возможно, в количестве артиллерийских батарей, ракетных ударов и понимаешь, к сожалению, все эти села российские войска будут сжигать», — говорит "Да Винчи".

И не только села, враг уничтожает целые города, как Лисичанск. Проехать туда в последние дни отваживаются только отчаянные – отрезок дороги перед городом постоянно обстреливает враг. "Да Винчи" выжимает из старенького авто все, на что способно, чтобы попасть в город, в котором до сих пор остаются гражданские. Здесь разбитые автомобили, дома, пустые улицы, люди стараются не задерживаться на открытой местности – стреляют, но должны выходить из подвалов в поисках продуктов.

«Гуманитарку уже не дают, давали, где была почта, перестали уже давать», – говорит местная жительница Людмила.

Собственно, уже и самой почты не стало, российская артиллерия полностью разбила здание. Местным, часто рассказывающие, что не все так однозначно, кажется становится понятным, кто бомбит Донбасс. «Ну, Россия, мне видно, как они идут, Северодонецк у меня как на ладони», — теперь говорят местные.

На самом деле, что происходит в мире жители Лисичанска уже не знают, они отрезаны от любых новостей. Поэтому между обстрелами собираются вместе, чтобы хотя бы поговорить, вот так, по старинке, на лавочках.

Луганщина в огне, потому что у врага больше патронов, больше артиллерии, но мы на своей земле.

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