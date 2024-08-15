"Враг превосходит нас в 5-7 раз": известная волонтер назвала то, что позволит Украине победить РФ

Технологическая милитаризация общества позволит преодолеть Российскую Федерацию в войне. Сейчас враг превосходит Украину в пять-семь раз.

Об этом рассказала волонтер, основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в интервью "Главкому".

Волонтер отметила, что для этого нужен комплексный и сбалансированный подход, в частности, государство может компенсировать стоимость обучения военных в частных школах.

"Государство может это компенсировать, тем более что это не такие большие деньги. Один боец, работая с беспилотными системами, может спасти жизнь целой роте — хорошей сотне людей. А его подготовка может стоить государству всего 5-7 тыс. гривен", — отметила Мария Берлинская.

По ее словам, должно быть не чисто государственное финансирование. Школы также могут включаться и искать средства, например через предоставление коммерческих услуг гражданскому населению. И многие школы это успешно реализуют.

"Совместно победить мы можем, если будем действовать разумно, объединено, и технологически. Технологическая милитаризация общества даст нам возможность победить даже врага, превосходящего нас в 5-7 раз, а в чем-то – на порядки. Но при разумном подходе даже это возможно ", – отметила Мария Берлинская.

Напомним, основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская также отмечала, что благодаря давлению общественных активистов Украины на дипломатов Запада, нашему государству предоставили современную авиацию, в частности, истребители F-16.

Читайте также: