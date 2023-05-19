Враг превращает здания в пепел: в Минобороны сообщили об очень жестких боях на Бахмутском направлении

От домов остается только фундамент, который невозможно защищать.

На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои.

Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

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Маляр отметила, что российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих наши потери.

"В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют лишь фундамент, который невозможно оборонять. Вместе с тем, наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Літак", — уточнила она.

В пригороде Бахмута, по данным Минобороны, сегодня темпы продвижения украинских войск несколько снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции.

Замминистра обороны подчеркнула, что воины ВСУ отражают все атаки врага на этом направлении.

"Оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет: врага уничтожают, наступательный вражеский потенциал снижают, время для других запланированных действий выигрывают", — подытожила Анна Маляр.

Отметим, что украинские Вооруженные силы дальше атакуют российскую армию на Бахмутском направлении. Защитникам удалось продвинуться на расстояние до 1700 м на флангах.