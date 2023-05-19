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Враг превращает здания в пепел: в Минобороны сообщили об очень жестких боях на Бахмутском направлении

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Враг превращает здания в пепел: в Минобороны сообщили об очень жестких боях на Бахмутском направлении

Воины ВСУ отражают все атаки врага на Бахмутском направлении / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

От домов остается только фундамент, который невозможно защищать.

На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои.

Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Маляр отметила, что российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих наши потери.

"В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют лишь фундамент, который невозможно оборонять. Вместе с тем, наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Літак", — уточнила она.

В пригороде Бахмута, по данным Минобороны, сегодня темпы продвижения украинских войск несколько снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции.

Замминистра обороны подчеркнула, что воины ВСУ отражают все атаки врага на этом направлении.

"Оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет: врага уничтожают, наступательный вражеский потенциал снижают, время для других запланированных действий выигрывают", — подытожила Анна Маляр.

Отметим, что украинские Вооруженные силы дальше атакуют российскую армию на Бахмутском направлении. Защитникам удалось продвинуться на расстояние до 1700 м на флангах.

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Дата публикации
Просмотры
211
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