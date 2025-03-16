Враг превратил шахту "Центральная" в руины: в DeepState сообщили, как держатся там бойцы ВСУ

Оккупанты превратили шахту "Центральная" в руины, соответственно в дальнейшем там держаться тяжело. Кроме того, что армия РФ преобладает в количестве личного состава, она еще провела ротацию и укомплектование.

Об этом сообщает украинский аналитический OSINT-проект DeepState.

"В Торецке не происходило никакого контрнаступления, мы писали ранее, что ЛБЗ в городе не является статическим, соответственно в какой-то части больше контроля противника, а в какой-то Сил Обороны. В то же время много позиций без ротации с обеих сторон. И последние изменения связаны с тем, кто чьи позиции уничтожил. ЛБЗ остается крайне динамично".

Как заявили в DeepState враг превратил шахту "Центральная" в руины.

"Соответственно в дальнейшем там держаться уже нашим тяжело. У кацапов людей больше, поэтому у них больше возможностей. К тому же, враг провел ротацию, заведя подразделения 150 МСД РФ, которые укомплектованнее той же 132 ОМСБр", — говорится в сообщении.

Напомним, за территорию шахты "Торецкой" идут тяжелые бои. Последней стойкой точкой обороны там остается террикон, враг туда активно сует.

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