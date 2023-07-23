"Враг придерживается своих традиций": Гуменюк сообщила подробности мощной атаки на Одессу

Ночью, 23 июля, российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Одессе. В городе отработала противовоздушная оборона.

Обо всех последствиях атаки сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы предупреждали о том, что взятая пауза, скорее всего, будет для накопления нового удара, что скорее всего он снова придется на ночь. Враг придерживается своих традиций — разрушительных и убийственных. Среди ночи раздался сигнал воздушной тревоги. Мы наблюдали активность тактической и стратегической авиации. С применением стратегии комплексы типа "Бастион", которые выпустили "Оникс", и "Искандеры". Били по Одесчине Искандерами типа "К" и "М". На этот раз враг применил и баллистику. Также были применены ракеты типа "Калибр" из подводной лодки, что и было приоритетом врага, но учитывая погрешность ракет типа Х-22, понятно, что пострадали и районы города, прилегающие к порту, а также попадание и в более отдаленные районы, там, где частный сектор и не наблюдается ни одного военного объекта, пострадали и многоквартирные дома. Один человек погиб — это охранник частного заведения. Одну женщину удалось спасателям деблокировать, завалы были очень сильными. Пожарные огонь очень быстро ликвидировали, хотя горело сразу в нескольких местах города. По уточненным данным, 19 человек получили ранения, обратились за медицинской помощью. 14 человек были госпитализированы, среди них – трое детей. Всего пострадали четверо детей, потому что удары пришлись на жилые дома", — сказала она.

По ее словам, около двух десятков ракет всего было применено, пять видов разного базирования – наземного, морского и воздушного.

Напомним:

Ночью 23 июля во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы. Армия РФ атаковала Одесскую область разными видами вооружения.

Армия РФ атаковала Одесскую область разными видами вооружения. По состоянию на 5.25 было известно об одном погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали.

В результате ракетной атаки был разрушен Свято-Преображенский кафедральный собор в Одессе. Кроме здания повреждения получили православные святыни: из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.