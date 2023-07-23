"Враг придерживается своих традиций": Гуменюк сообщила подробности мощной атаки на Одессу

Российская армия выпустила по Одесской области не менее пяти видов ракет.
Ночью, 23 июля, российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Одессе. В городе отработала противовоздушная оборона.
Обо всех последствиях атаки сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"Мы предупреждали о том, что взятая пауза, скорее всего, будет для накопления нового удара, что скорее всего он снова придется на ночь. Враг придерживается своих традиций — разрушительных и убийственных. Среди ночи раздался сигнал воздушной тревоги. Мы наблюдали активность тактической и стратегической авиации. С применением стратегии комплексы типа "Бастион", которые выпустили "Оникс", и "Искандеры". Били по Одесчине Искандерами типа "К" и "М". На этот раз враг применил и баллистику. Также были применены ракеты типа "Калибр" из подводной лодки, что и было приоритетом врага, но учитывая погрешность ракет типа Х-22, понятно, что пострадали и районы города, прилегающие к порту, а также попадание и в более отдаленные районы, там, где частный сектор и не наблюдается ни одного военного объекта, пострадали и многоквартирные дома. Один человек погиб — это охранник частного заведения. Одну женщину удалось спасателям деблокировать, завалы были очень сильными. Пожарные огонь очень быстро ликвидировали, хотя горело сразу в нескольких местах города. По уточненным данным, 19 человек получили ранения, обратились за медицинской помощью. 14 человек были госпитализированы, среди них – трое детей. Всего пострадали четверо детей, потому что удары пришлись на жилые дома", — сказала она.
По ее словам, около двух десятков ракет всего было применено, пять видов разного базирования – наземного, морского и воздушного.
Напомним:
- Ночью 23 июля во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы. Армия РФ атаковала Одесскую область разными видами вооружения.
- По состоянию на 5.25 было известно об одном погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали.
- В результате ракетной атаки был разрушен Свято-Преображенский кафедральный собор в Одессе. Кроме здания повреждения получили православные святыни: из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.
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