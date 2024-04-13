Враг применяет новую тактику на Запорожском направлении — Гуменюк

На Запорожском направлении враг рассредоточивает силы между селами Роботино и Вербовое и начинает применять новую тактику. Кроме того, наблюдается активность враждебных ВРГ.

Об этом сообщила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона.

"Рассредоточив свои силы между Роботино и Вербовым, враг пытается промерить прочность обороны украинских сил на каждом из этих направлений", — сказала она.

Также продолжаются попытки мероприятия враждебных ВРГ в Роботино.

Ранее Александр Сырский сообщил, что на Восточном фронте ситуация в последние дни существенно обострилась. Оккупанты активно атакуют позиции ВСУ на Лиманском и Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники, а Покровскому пытается прорвать оборону с помощью танков и БМП.

Читайте также: