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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
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Враг применяет новую тактику обстрелов Харькова: детали от Терехова

Сегодняшняя ночь прошла более-менее спокойно.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Харькову

Удар по Харькову

Ночью 9 апреля были нанесены 20 ударов БпЛА. Враг применяет новую тактику обстрелов.

Об этом в эфире "Мы Украины" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Да, это новая тактика, когда враг действует таким образом, что за очень короткое время очень много БпЛА попадает в одно место в один район города Харькова. И свидетелями этого мы были накануне, когда 17 БпЛа в течение часа были попадания в одну территорию города Харькова.

Такой подход направлен на устрашение людей. Но харьковчане несокрушимы, акцентирует Терехов, поэтому на них это не сработает.

Напомним, в Харькове российские террористы не дают оправиться от предварительных ударов, как наносят новые. Под удар попал Основенский район Харькова. Именно сюда вечером 8 апреля пришлось основное количество ударов.

Дата публикации
Количество просмотров
301
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