Враг принудительно вывозит жителей оккупированных районов Харьковщины в Россию — Генштаб

Оккупанты распространяют дезинформацию о захвате Харькова, Киева и Запорожья.

Идут шестьдесят шестые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области. По имеющейся информации, противник принудительно вывозит население в Россию.

Об этом говорится в сводке Генштаба за 30 апреля.

На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает наносить авиационные удары и артиллерийские обстрелы Харькова.

На Изюмском направлении оккупанты силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск предпринимают попытки наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Враг продолжает сосредоточивать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости от государственной границы Украины. Так, в район населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а в город Изюм – подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с применением БПЛА в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Ивановка, Красное, Курулька, Довгенькое, Новая Дмитровка и Барвенково.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 29 апреля на территории Донбасса было отбито 14 атак российских войск , они безуспешно пытались наступать на Попасную и Новомихайловку.

Читайте также: