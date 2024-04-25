"Враг привлекает авиацию и артиллерию": в Нацгвардии рассказали о штурмах россиян

Российская оккупационная армия пытается штурмовать в районе Часова Яра.

Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, передает LIGA.net.

Он отметил, что оккупанты пытаются совершать штурмовые действия на Лиманском и Бахмутском, в частности в районе Часова Яра, на Авдеевском, Новопавловском, Ореховском.

"За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновений и 56 авиационных ударов. Достаточно активно враг пытается совершать штурмовые действия на Лиманском и Бахмутском, в частности в районе Часова Яра, на Авдеевском, Новопавловском, Ореховском", — говорится в сообщении.

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Кроме того, враг продолжает наносить обстрелы из крупнокалиберной артиллерии.

" На участках ответственности подразделений НГУ мы наблюдаем, что враг продолжает использовать тактику малых групп, штурмы по привлечению бронированной техники БМП, БТР. В последнее время было замечено использование врагом кроссовых мотоциклов ", – рассказал он.

Музычук добавил, что враг использует "мавики", FPV-дроны и дроны другой модификации, в том числе разведывательные и способные сбрасывать боеприпасы.

"Противник использует БПЛА оперативно-тактического уровня не только вдоль линии боевого столкновения, но и пытается зайти как можно дальше, чтобы проводить разведку", — подытожил он.

Напомним, российские войска, пытаясь взять Часов Яр Донецкой области, уничтожают и выжигают город. То же, что они делали с Авдеевкой, Бахмутом, Соледаром, Мариуполем.

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