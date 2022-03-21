Враг продолжает блокировать Сумы, обстреливать Харьков и Чугуев: какая ситуация на Слобожанском направлении

Враг продолжает блокировать Сумы, обстреливать Харьков и Чугуев: какая ситуация на Слобожанском направлении

Оккупанты пытаются установить контроль над Изюмом.

На Слобожанском направлении по состоянию на 21 марта активных наступательных действий враг не ведет.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что враг продолжает блокировку города Сумы. Имеющимися силами пытается блокировать город Харьков, оказывает огневое влияние по оборонным рубежам и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева.

Оккупанты продолжают прилагать значительные усилия для установления контроля над городом Изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов, добавляют в Генштабе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 21 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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