Враг продолжает блокировать Сумы, в направлении Харькова активных действий не проводил — Генштаб

На Изюмском направлении оккупанты понесли потери.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировку Сумы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"В направлении Харьков активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредоточил на разрушении гражданской инфраструктуры города", — говорится в сообщении.
Кроме того, на Изюмском направлении успеха не имел. Понес потери. Отступил в район южной части города.
Напомним, что по состоянию на 24 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 15,8 тысяч человек.
Также ВСУ за сутки уничтожили 11 воздушных целей оккупантов.
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