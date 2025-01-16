Враг продолжает давление на давление в районе Покровска: DeepState о ситуации на фронте

Российские захватчики продолжают давление в районе Покровска, сосредотачивая свои силы Котлиного, где противник имел успех за последние несколько дней.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Враг добрался до дороги и железной дороги юго-западнее села, а также пытается пробиться в сам населенный пункт. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия, где Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать врагу добиться успеха", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что такие действия ворюга указывают на намерение обойти Покровск с целью его окружения, но главной целью является получение контроля над логистическими путями.

"Для этого противник привлекает fpv-дроны, а на сегодняшний день еще и с оптоволокном, которые активно набирают популярность из-за отсутствия влияния РЭБов на них. Моментами в районе фиксируется одно из наиболее эффективных подразделений летунов врага "судоплат". Цель — дорога из Павлограда на Покровск, которая уже находится в зоне риска для передвижения", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается об активности врага в районе Удачного, которое должно стать опорным пунктом противника для дальнейшего продвижения в Донецкой области.

"Совершаются штурмовые действия в направлении Зверевого из населенного пункта Песчаное, а также закрепление и насыщение ресурсами села Шевченко, которое враг по факту оккупировал и образует из него определенный опорный пункт. Битва продолжается...", — добавили в DeepState.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшую шахту в Украине взорвали, чтобы не дать россиянам обойти Покровск.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ОСУО "Хортица" ответили, есть ли угроза отрезания Покровска от линии поставки.

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