Враг продолжает наступать на четырех направлениях: в Генштабе рассказали, где горячее всего (фото)

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

В течение суток противник нанес два ракетных и 34 авиационных удара, совершил более 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 8 апреля.

На каких направлениях горячее всего

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражено более 35 атак противника.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессалевка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Ольховка, Терновая, Волчанск, Караичное и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьмино и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Сиверск, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Авиация, ракетные войска и артиллерия "проредили" ряды окупантов

Авиация Сил обороны в сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и три радиоэлектронной станции противника.

Напомним, в Генштабе также сообщили, что россиянам на фронте не хватает "пушечного мяса": обучение в военных заведениях РФ заканчивают досрочно.

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