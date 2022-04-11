Местных жителей призывают подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.
Враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.
Азотная кислота – желтого цвета, в результате взрыва облако может светиться красным, розовым или сиреневым цветом.
При взрыве емкостей с азотной кислотой не выходите из укрытия!
В помещении закройте двери и окна!
Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути.
При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких.
Для защиты от паров азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.
При попадании на слизистую глаза азотная кислота вызывает поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения. Поэтому следует немедленно промыть глаза большим количеством воды.
Напомним, Россия могла применить в Мариуполе химическое оружие.
Читайте также:
- Был куратором боевиков на Донбассе: в России был задержан бывший советник Путин Владислав Сурков
- Когда Путин закончит войну против Украины: Геращенко дал ответ
- В России колоссальные потери: четыре армии из десяти – Арестович
- Зеленский назвал условие, которое существенно ускорит победу Украины в войне с Россией
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы