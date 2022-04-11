Враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой в Луганской и Донецкой областях

Враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой в Луганской и Донецкой областях

Местных жителей призывают подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.

Враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

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Азотная кислота – желтого цвета, в результате взрыва облако может светиться красным, розовым или сиреневым цветом.

При взрыве емкостей с азотной кислотой не выходите из укрытия!

В помещении закройте двери и окна!

Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути.

При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких.

Для защиты от паров азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.

При попадании на слизистую глаза азотная кислота вызывает поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения. Поэтому следует немедленно промыть глаза большим количеством воды.

Напомним, Россия могла применить в Мариуполе химическое оружие.

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