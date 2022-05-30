Враг продолжает обстрелы Гуляйполя на Запорожье: разрушены более 50 объектов инфраструктуры (фото)

Город постоянно находится под вражеским огнем.
За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество обращений от жителей Гуляйполя Запорожской области относительно нанесенных разрушений.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
В результате атак оккупантов разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры.
29 мая враг обстреливал многоэтажки, частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.
"В результате вооруженной атаки в домах мирных жителей выбиты окна и двери, повреждены стены и шиферное покрытие на крышах. Во дворах людей разбито придомовую территорию, заборы, гаражи и другие хозяйственные здания", — говорится в сообщении.
От артиллерийских обстрелов повреждено около десятка продовольственных магазинов, местное здание молитвы и почтовое отделение.
Напомним, в МВД рассказали, как далеко ВСУ продвинулись на Херсонском и Запорожском направлениях.
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