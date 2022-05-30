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Враг продолжает обстрелы Гуляйполя на Запорожье: разрушены более 50 объектов инфраструктуры (фото)

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Враг продолжает обстрелы Гуляйполя на Запорожье: разрушены более 50 объектов инфраструктуры (фото)

Фото: Запорожская ОГА

Город постоянно находится под вражеским огнем.

За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество обращений от жителей Гуляйполя Запорожской области относительно нанесенных разрушений.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

В результате атак оккупантов разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры.

29 мая враг обстреливал многоэтажки, частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

"В результате вооруженной атаки в домах мирных жителей выбиты окна и двери, повреждены стены и шиферное покрытие на крышах. Во дворах людей разбито придомовую территорию, заборы, гаражи и другие хозяйственные здания", — говорится в сообщении.

От артиллерийских обстрелов повреждено около десятка продовольственных магазинов, местное здание молитвы и почтовое отделение.

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Напомним, в МВД рассказали, как далеко ВСУ продвинулись на Херсонском и Запорожском направлениях.

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