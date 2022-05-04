Враг продолжает обстрелы Харькова: под ударом оказался Киевский район, там произошло несколько пожаров

Враг продолжает обстрелы Харькова: под ударом оказался Киевский район, там произошло несколько пожаров

Загорелись жилые дома, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Враг продолжает обстрелы Харькова.

В среду под ударом оказался Киевский район. Из-за российских обстрелов там произошло несколько пожаров. Загорелись жилые дома, хозяйственные постройки и частные автомобили. Все возгорания оперативно ликвидировали пожарные.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"На улицах находиться еще очень опасно, не игнорируйте сигналы тревоги", — просит он.

По данным Синегубова, ожесточенные бои на территории Харьковской области продолжаются. Враг пытается идти в наступление и обстреливает из артиллерии позиции наших защитников. Под обстрелами находится и мирное население. Там, где позволяет ситуация, областные власти проводят организованную эвакуацию.

"У наших бойцов Вооруженных Сил Украины немало боевых достижений, о которых подробнее обязательно расскажем позже", — уточнил он.

Глава Харьковской ОВА добавил, что сегодня получили эвакуационные автомобили, которые будут транспортировать пациентов в заведения медицины. А также реанимобиль для областной больницы.

Напомним, в Харькове неизвестные заложили взрывчатку на одном из объектов инфраструктуры города. Правоохранителям удалось его обнаружить и обезвредить.

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