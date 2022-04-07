Враг продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины: в Генштабе рассказали, как именно

Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполь.
Российские оккупационные войска продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 7 апреля.
"Оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки. Осуществляют меры по наращиванию авиационной составляющей и системе управления, продолжают ведение разведки", — рассказали в Генштабе.
Там добавили, что основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.
Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что битва за Донбасс сейчас будет ключевой и определит дальнейший ход войны.
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