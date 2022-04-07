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Враг продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины: в Генштабе рассказали, как именно

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Враг продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины: в Генштабе рассказали, как именно

Getty Images

Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполь.

Российские оккупационные войска продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 7 апреля.

"Оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки. Осуществляют меры по наращиванию авиационной составляющей и системе управления, продолжают ведение разведки", — рассказали в Генштабе.

Там добавили, что основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что битва за Донбасс сейчас будет ключевой и определит дальнейший ход войны.

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