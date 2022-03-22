Враг продолжает попытки форсирования реки Ирпень: какая ситуация в Киевской области 22 марта

Есть случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск.

В течение 22 марта зафиксировано около 30 обстрелов российскими оккупантами жилых массивов и социальной инфраструктуры в Киевской области.

Об этом 22 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Самые большие разрушения из-за обстрелов понесли:

Бучанский район

Броварской район

Вышгородский район

"ВСУ и другие Силы обороны наносят удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи. Мы преуспели на отдельных направлениях... В Макарове и с. Мощун наши войска усилили свои позиции. Враг продолжает попытки форсирования р. Ирпень. Предварительно, решисты, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогично с горючим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты терроризируют местное население. Угоняют автомобили и грабят магазины. У мирных жителей отнимают телефоны, одежду, продукты. Есть случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина группа оккупантов похитила автомобили, переоделись в награбленную гражданскую одежду и уехали в сторону границы с Беларусью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 22 марта от рук россиян погибли 117 детей.

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