Враг продолжает попытки наступления на двух направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

Сохраняется угроза провокационных вооруженных инцидентов на границе с Беларусью.

В течение суток российские оккупанты совершили 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 21 января.

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Враг не отказывается от своих захватнических планов, основные усилия сосредотачивают на попытках полной оккупации Донецкой области. Вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На других направлениях – ведет оборону.

Есть угроза провокационных пограничных инцидентов по РБ

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок не обнаружено. В Беларусь перемещаются подразделения территориальных войск. В целях поддержания армии в готовности к применению в очередной раз продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. В этот раз до 30 января. Сохраняется угроза провокационных пограничных вооруженных инцидентов.

Республика Беларусь продолжает оказывать всеобъемлющую поддержку российской агрессии. Кроме общих учений, на территории Беларуси идет подготовка российских подразделений.

На каких направлениях горячее всего

Враг не прекращает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От минометного и артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Бачевск и Волфин Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Старица, Огирцево, Волчанск, Бударки, Колодязное и Новомлынск на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Вишневое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка.

В Лиманском направлении враг обстрелял Новоегоровку, Макеевку, Площанку, Невское, Краснопоповку, Диброву и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения понесли позиции наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них Верхнекамянское, Выемка, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском — обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 25 населенных пунктов. В частности, это — Времовка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Камянское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли со всего спектра артиллерии Веселое Запорожской области и Казацкое, Новоберислав, Тягинку, Токаревку, Садовое, Надднипрянское и Херсон.

В Херсонской области оккупанты усиливают учет местных

Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, пытается создать базу данных мест обитания мирных граждан, угрожая отключением от электроэнергии, под видом выполнения "программы экономии электроэнергии", так называемые власти осуществляют принудительные меры по подписанию "акта о подтверждении фактического места жительства гражданина".

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и два — по позициям его ЗРК.

Артиллерия ВСУ также поразила район сосредоточения захватчиков.

Напомним, пограничники отбили штурм оккупантов на Бахмутском направлении: девять захватчиков уничтожены, еще 17 — ранены.

Карта войны на 20 января: ад на двух направлениях, на других – сюрпризы для россиян

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