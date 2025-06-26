ТСН в социальных сетях

Враг продолжает штурмовать Сумскую область: в ГПСУ предупреждают об угрозе

Наибольшую угрозу фиксируют в Хотинской и Юнаковской громадах Сумской области.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко

Спикер ГПСУ Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

В Сумской области возле границы с Россией фиксируют попытки прорыва диверсионно-штурмовых групп, преимущественно в Хотинской и Юнаковской громадах.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

По его словам, россияне действуют небольшими группами и пытаются пробиться через украинскую границу. Хотя в последнее время таких попыток стало меньше, угроза остается.

«Протяженность границы с Россией в пределах Сумщины — это около 550 км, и только на таком небольшом отрезке враг продолжает применять свою тактику попыток захода малых штурмовых групп — это в пределах Хотинской и Юнаковской громад. Однако за последнее время активность врага снизилась, и это результат ежедневной кропотливой работы и мужества украинских защитников, которые уничтожают противника десятками как убитыми, так и десятками раненых», — заявил Деменченко.

Также в ГПСУ отмечают, что враг стал реже использовать технику — квадроциклы, бронемашины и мототранспорт.

Кроме Сумщины, Россия активно штурмует и Харьковское направление — возле Липцов, Волчанска и Строевки.

«Не стоит забывать Харьковскую область, направление населенных пунктов Липцы, Волчанск, где враг также продолжает свои штурмовые действия, пытаясь продвинуться вглубь территории Украины. Однако достичь желаемого враг не может. Также это и направление населенного пункта Строевка», — добавил спикер ГПСУ.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные успешно остановили продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области.

