Враг продолжает штурмовать Сумскую область: в ГПСУ предупреждают об угрозе
Наибольшую угрозу фиксируют в Хотинской и Юнаковской громадах Сумской области.
В Сумской области возле границы с Россией фиксируют попытки прорыва диверсионно-штурмовых групп, преимущественно в Хотинской и Юнаковской громадах.
Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.
По его словам, россияне действуют небольшими группами и пытаются пробиться через украинскую границу. Хотя в последнее время таких попыток стало меньше, угроза остается.
«Протяженность границы с Россией в пределах Сумщины — это около 550 км, и только на таком небольшом отрезке враг продолжает применять свою тактику попыток захода малых штурмовых групп — это в пределах Хотинской и Юнаковской громад. Однако за последнее время активность врага снизилась, и это результат ежедневной кропотливой работы и мужества украинских защитников, которые уничтожают противника десятками как убитыми, так и десятками раненых», — заявил Деменченко.
Также в ГПСУ отмечают, что враг стал реже использовать технику — квадроциклы, бронемашины и мототранспорт.
Кроме Сумщины, Россия активно штурмует и Харьковское направление — возле Липцов, Волчанска и Строевки.
«Не стоит забывать Харьковскую область, направление населенных пунктов Липцы, Волчанск, где враг также продолжает свои штурмовые действия, пытаясь продвинуться вглубь территории Украины. Однако достичь желаемого враг не может. Также это и направление населенного пункта Строевка», — добавил спикер ГПСУ.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные успешно остановили продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области.