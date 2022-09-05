Враг продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области – Генштаб

В течение суток враг произвел более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и более 25 авиационных ударов с целью поражения военных и гражданских объектов на территории Украины.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.
Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба Вооруженных сил Украины 5 сентября.
В акватории Черного моря в готовности к применению и дальше находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр" противника.
В течение суток враг произвел более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и более 25 авиационных ударов с целью поражения военных и гражданских объектов на территории Украины.
Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области; Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледарь, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.
Напомним, оккупанты отключили Каховскую ГЭС и оставили без света часть двух областей.
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