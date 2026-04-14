Враг продвинулся: где ухудшилась ситуация на фронте
Российские войска продолжают наступательные действия и имеют продвижение.
Российские войска продолжают активные штурмовые действия и продвигаются на отдельных участках фронта.
Об этом пишет аналитический проект DeepState.
По обновленным данным, враг продвинулся вблизи Миропольского, Марьиного и Новодмитровки Сумской области.
В настоящее время детали по масштабам продвижения и возможным потерям уточняются. Официальная информация от Генштаба ВСУ может появиться позже.
Напомним, что эксперты сообщают, что россияне меняют подходы к ведению боевых действий на фронте, сосредотачивая усилия на наступлении в районе Гуляйполя , однако эта стратегия пока не приносит ощутимых результатов.