Враг продвинулся: где ухудшилась ситуация на фронте

Российские военные / © Associated Press

Российские войска продолжают активные штурмовые действия и продвигаются на отдельных участках фронта.

Об этом пишет аналитический проект DeepState.

По обновленным данным, враг продвинулся вблизи Миропольского, Марьиного и Новодмитровки Сумской области.

В настоящее время детали по масштабам продвижения и возможным потерям уточняются. Официальная информация от Генштаба ВСУ может появиться позже.

Напомним, что эксперты сообщают, что россияне меняют подходы к ведению боевых действий на фронте, сосредотачивая усилия на наступлении в районе Гуляйполя , однако эта стратегия пока не приносит ощутимых результатов.