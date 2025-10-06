Война в Украине / © Getty Images

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи Новоивановки, Ольговского и Вишневого, что в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в Терново в Днепропетровской области.

«Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и Терново», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период россиянам придется частично отойти от Покровска в Донецкой области.

Мы ранее информировали, что Россия передислоцирует подразделения из Сумского направления в Донецкую область для усиления наступательных действий.