Враг продвинулся на фронте — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи Новоивановки, Ольговского и Вишневого, что в Запорожской области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в Терново в Днепропетровской области.
«Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и Терново», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период россиянам придется частично отойти от Покровска в Донецкой области.
Мы ранее информировали, что Россия передислоцирует подразделения из Сумского направления в Донецкую область для усиления наступательных действий.