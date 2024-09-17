Враг продвинулся на фронте, в то же время ВСУ вернули позиции на двух направлениях – ISW

Российская армия продвинулась в районе Кременной, Часова Яра, Покровска, а также продолжили наступление в районе Синьковки и возле Угледара. В то же время украинские войска продвинулись северо-восточнее Харькова и восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Продвижение ВСУ на фронте

Силы обороны Украины недавно продвинулись северо-восточнее Харькова на фоне боев в этом районе 16 сентября. Геолокационные кадры за 16 сентября показывают, как оккупанты наносят удары по украинским позициям на Волчанском агрегатном заводе в центре города. Это указывает на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции внутри завода.

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Недавно украинские бойцы также восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры за 16 сентября указывают на то, что ВСУ возобновили позиции на западе Михайловки (юго-восточнее Покровска). Видео с геолокацией свидетельствуют о том, что враг своим ударом уничтожил здание, в котором украинские войска занимали позиции. В то же время российский военный блогер утверждал, что присутствие украинских сил в здании в значительной степени препятствует захватчикам продвигаться к западу от Михайловки к восточной окраине Селидово.

Продвижение врага на фронте

Украинские и российские источники заявили, что армия РФ продолжает усилия по окружению Украинска (юго-восточнее Селидово) с севера и юга.

Оккупанты недавно продвинулись северо-западнее Кременной во время продолжения наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная 16 сентября. Геолокационные кадры за 15 сентября показывают, что россияне недавно немного продвинулись вблизи бурелома к юго-востоку от Макеевки (к северо-западу от Кременной).

Российские войска 15 и 16 сентября продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска в районе Колисинковки, Глушковки, Кругляковки и в направлении Лозовой; юго-западнее Сватово возле Ковалевки, Твердохлебового, Дружелюбовки; северо-западнее Кременной близ Грековки, Макеевки, Невского, Новосадово; юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Вражеская армия недавно продвинулась к югу от Часова Яра во время продолжения наступательных операций в этом районе 16 сентября. Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские силы недавно продвинулись через Северо-Донецкий канал к югу от Часова Яра в направлении Ступочек. Дополнительные геолокационные кадры указывают на то, что захватчики недавно продвинулись к северо-западной Андреевке (далее к юго-востоку от Часова Яра), подтверждая заявления россиян еще с 23 мая о том, что российские войска захватили населенный пункт.

Враг недавно продвинулся юго-восточнее Покровска во время продолжения наступательных действий на этом направлении. Геолокационные кадры за 16 сентября показывают, что российские войска продвинулись к улице Буряка на севере Желанного Первого (юго-восточнее Покровска).

Российская армия продолжала наступление юго-западнее Донецка вблизи Угледара на фоне наступательных операций юго-западнее Донецка 16 сентября. Геолокационные кадры за 15 сентября демонстрируют, как оккупанты разрушают башню на шахте №3 "Южнодонбасская" (к западу от Водяного и северо-восточнее Угледара). Это указывает на то, что враг недавно продвинулся в этот район.

К слову, по данным аналитиков Deep State, Силы обороны Украины восстановили положение возле Торского. В то же время враг продвинулся возле Колесниковки, Невского, Новосадово, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом.

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