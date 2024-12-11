Враг продвинулся на многих направлениях фронта, у ВСУ тоже есть движение вперед – отчет ISW

ВСУ недавно продвинулись на Угледарском направлении. В то же время, у российских войск есть продвижение в Харьковской области, в районе Сватово, Торецка, Покровская, Курахово и Великой Новоселки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Сумской области

Сумская ОВА и Госпогранслужба Украины накануне опровергли заявления о продвижении врага на северо-востоке региона, назвав это дезинформацией.

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Некоторые российские блогеры заявляли 10 декабря, что армия РФ продвинулась через границу между Курской и Сумской областями и якобы захватила расположенную на приграничье деревню Александрия. Однако аналитики ISW не видели никаких доказательств того, что враг действует в Александрии или вблизи нее.

Бои в Харьковской области

Российские оккупанты продолжали наступательные операции в районе Глубокого, Волчанска и Старицы Харьковской области.

Представитель украинской бригады, действовавшей на Харьковском направлении, сообщил, что захватчики пытаются переправиться через реку Волча возле Волчанска. Он также предупредил, что российские наступления к востоку и югу от Волчанска могут начать угрожать тылам украинских сил на Купянском направлении.

Спикер отметил, что неопытная российская пехота проводит первую волну атаки. Если эти силы продвигаются вперед, более опытные вражеские подразделения идут дальше, чтобы укрепить и использовать только что захваченные позиции.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ Евгений Романов заявил, что российская армия не использует бронетехнику в наступлениях на Харьковском направлении из-за ее ограниченных запасов.

Боевые действия в Луганской области

Российские войска недавно продвинулись к западу от Сватово. Командир украинского батальона сообщил, что враг захватил Вишневое и Першотравневе, пытается защитить плацдарм на этом участке, с которого можно было бы переправиться через реку Оскол.

Однако российская армия все еще находится примерно в 15 км к востоку от реки Оскол в районе Вишневого-Першотравневого.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ продолжают контратаки вблизи Двуречной, и что войска РФ удерживают позиции на правом берегу реки Оскол.

Украинские военные источники информировали, что захватчики сохраняют высокие темпы наступления на Купянском направлении и используют для поддержки огневых подразделений пехоты в составе 7-8 человек преимущественно легкую небронированную технику, как вот мотоциклы, баги и автомобили.

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты атаковали в районе Петропавловки, возле Колесниковки, Загрызово, Копанок, Зеленой Рощи, Надежды, Лозовой, Макеевки, Чернещины, Дружелюбовки, Тернов, вблизи Торского и Ямполевки.

Ситуация на фронте в Донецкой области

Как заявил 10 декабря российский "военкор", бои продолжаются северо-восточнее Северска возле Белогоровки и восточнее Северска вблизи Верхнекаменского.

Другой российский блогер заявил, что украинские войска используют беспилотники против россиян на Северском направлении, чтобы "заблокировать" врага от зоны боевых действий и помешать продвижению к самому Северску.

Захватчики 10 декабря продолжали наступательные действия в районе Часова Яра, но продвижений не последовало.

Враг проводил наступательные действия в Часов Яру и близ него, возле Орехово-Васильевки и близ Белой Горы.

Командир роты ВСУ, действующий в районе Часов Яра, сообщил, что россияне используют беспилотники для дистанционного минирования украинских наземных путей связи на Краматорском (Часов Яр) направлении.

Российская армия недавно продвинулась в пределах Торецка и к западу от города.

Геолокационные кадры за 9 и 10 декабря указывают на продвижение врага к западу вдоль улицы Фрунзе в центре Торецка и в юго-восточной части Щербиновки.

В Генштабе ВСУ информировали, что оккупанты атаковали в районе самого Торецка, возле Щербиновки и Нелиповки.

Представитель украинской бригады, действующей на Торецком направлении, сообщил, что ВСУ успешно контратаковали северо-восточнее Торецка в районе канала Северский Донец – Донбасс, где враг увеличивает количество обстрелов с использованием дронов и артиллерии.

Армия РФ недавно продвинулась юго-западнее Покровска. Геолокационные кадры демонстрируют продвижение врага к западу через улицу Мира в северной части Новотроицкого.

Захватчики атаковали вблизи Покровска, возле Луча, Миролюбовки, Лисовки, Даченского, Зеленого, Млечного, Нового Труда и Шевченко.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что враг сохраняет значительное преимущество в дронах на Покровском направлении, что способствует быстрому тактическому продвижению.

Спикер группировки войск "Хортица" ВСУ Назар Волошин сообщил, что российские войска имеют преимущество в артиллерии 3:1. Это гораздо меньше, чем преимущество в 5:1, которое россияне имели в начале полномасштабной войны.

Волошин сообщил, что на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях действуют около 150 тыс. российских военных, в том числе на Покровском направлении – более 70 тыс., на Кураховском направлении – 35-36 тыс.; и более 40 тыс. – на Времивском направлении.

Оккупанты недавно продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры указывают на то, что россияне захватили Кураховский элеватор.

Российские "военкоры" утверждали о продвижении армии РФ к улицам Пушкина и Лермонтова в западной части Курахово, к зданию горсовета в юго-западной части города. Также заявлялось, что враг захватил часть микрорайона Южный в южной окраине Курахово.

Российские блогеры утверждали, что их армия укрепила позиции между Солнцовкой и Старыми Тернами, а также продвинулась от Старых Тернов к западной окраине Курахово.

Захватчики атаковали возле самого Курахово, возле Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дачного и Дальнего.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска контролируют или захватили позиции вдоль всех наземных коммуникаций, ведущих к Курахово, и пытаются "выровнять" линию фронта к северу от Кураховского водохранилища.

В то же время, украинские войска недавно продвинулись в Угледарском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ отбили утраченные позиции в западной части Романовки.

При этом геолокационные кадры показали российский усиленный механизированный штурм размером во взвод. Это может свидетельствовать о том, что враг продвинулся в юго-восточной части Константинопольского. Дополнительные геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвинулись в пределах восточной части Успеновки.

Российская армия продолжала атаковать возле Веселой Рощи и Ганновки, возле Успеновки, Константинопольского, Сухих Ялов и Разлива.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Великой Новоселки. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что вражеские подразделения захватили Благодатное.

Захватчики наступали у самой Великой Новоселки, возле Раздольного, Благодатного, Макаровки, Сторожевого, Новодаровки, Ровнополя и в направлении Зеленого Поля.

Южный фронт

Оккупанты недавно продвинулись к северу от Роботино в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры указывают на продвижение врага на север вдоль шоссе Токмак – Орехов Т-04-08.

Российский блогер утверждал, что штурмовые группы армии РФ ведут тяжелые бои на Запорожском направлении, но военное командование еще не перебросило туда основные силы.

"Если Россия действительно передислоцировала элементы 41 ГОА в Запорожскую область, это может быть индикатором изменения приоритетов российского наступления и усиления внимания к западной части Запорожской области", — говорится в отчете ISW.

В то же время, аналитики еще не получили дополнительного подтверждения наличия 55-й мотострелковой бригады РФ в этом районе.

Вражеские силы продолжали наступать на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области и на островах дельты реки Днепр, но не продвинулись.

В Южном оперативном командовании ВСУ сообщили, что российское командование уделяет первостепенное внимание попыткам наступления на острова в районе устья Днепра.

К слову, как предупредил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, на Ореховском направлении враг готовится к активизации штурмовых действий.

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