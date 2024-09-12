Враг продвинулся на Покровском направлении и мог захватить два села – ISW (карта)

Российские блогеры заявили, что оккупанты пытаются окружить украинские войска в пределах Украинска.
Российские войска продвинулись на Покровском направлении и, вероятно, захватили Лисовку и Мариновку.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
На геолокационных кадрах за 11 сентября зафиксировано, как российские войска поднимают флаг в центре Лисовки. В то же время российские блогеры утверждали, что подразделения их армии захватили это село.
Дополнительные геолокационные кадры за 10 сентября указывают на то, что оккупанты также продвинулись в полях к западу от Мариновки (юго-восточнее Покровска), и что враг, вероятно, захватил это село.
Как заявил украинский военный обозреватель Константин Машовец, захватчики недавно продвинулись к северо-востоку и востоку от Селидово и к западу от Новогродовки (оба к юго-востоку от Покровска).
В свою очередь блогеры из РФ утверждали, что их войска также продвинулись к восточному Украинску (юго-восточнее Покровска) и в полях к северу и юго-востоку от Украинска. Блогеры также заявляли, что российская армия пытается оцепить украинские войска в пределах населенного пункта.
"Однако ISW не заметил никаких признаков того, что украинские силы в населенном пункте находятся под угрозой оцепления", — отметили аналитики.
Российские оккупанты также продолжали наступательные действия к востоку от Покровска в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки и Михайловки и юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Мариновки, Селидово, Украинска и Горняка.
К слову, по данным Института изучения войны, российские войска перешли к контратакам в Курской области и отвоевали некоторые позиции у ВСУ. Ситуация в регионе нестабильная.
Читайте также:
- Наступление оккупантов на Покровск: в США оценили ситуацию вокруг города
- "Покровск нужно удержать": генерал-майор объяснил, почему захват города будет иметь катастрофические последствия
- РФ приостановила наступление на Покровск и ищет слабые места на других участках фронта – эксперт
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.