Враг продвинулся на Покровском направлении и мог захватить два села – ISW (карта)

Российские войска продвинулись на Покровском направлении и, вероятно, захватили Лисовку и Мариновку.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На геолокационных кадрах за 11 сентября зафиксировано, как российские войска поднимают флаг в центре Лисовки. В то же время российские блогеры утверждали, что подразделения их армии захватили это село.

Дополнительные геолокационные кадры за 10 сентября указывают на то, что оккупанты также продвинулись в полях к западу от Мариновки (юго-восточнее Покровска), и что враг, вероятно, захватил это село.

Как заявил украинский военный обозреватель Константин Машовец, захватчики недавно продвинулись к северо-востоку и востоку от Селидово и к западу от Новогродовки (оба к юго-востоку от Покровска).

В свою очередь блогеры из РФ утверждали, что их войска также продвинулись к восточному Украинску (юго-восточнее Покровска) и в полях к северу и юго-востоку от Украинска. Блогеры также заявляли, что российская армия пытается оцепить украинские войска в пределах населенного пункта.

"Однако ISW не заметил никаких признаков того, что украинские силы в населенном пункте находятся под угрозой оцепления", — отметили аналитики.

Российские оккупанты также продолжали наступательные действия к востоку от Покровска в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки и Михайловки и юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Мариновки, Селидово, Украинска и Горняка.

Карта боевых действий на Покровском направлении/Фото: ISW

К слову, по данным Института изучения войны, российские войска перешли к контратакам в Курской области и отвоевали некоторые позиции у ВСУ. Ситуация в регионе нестабильная.

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