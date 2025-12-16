- Дата публикации
Враг продвинулся на стыке двух областей: что происходит на Запорожском направлении
Стык Запорожской и Днепропетровской областей остается зоной тяжелых сражений. Военные рассказали, как меняется тактика врага и роль артиллерии.
Российские войска смогли вклиниться в стык Запорожской и Днепропетровской областей, однако расширить свой успех пока не могут. Основные усилия противник сосредотачивается на направлении Гуляйполя.
Об этом в интервью «Телеграфу» сообщил и.о. командира роты НРК 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко Сергей Волков.
По словам военного, российская армия имеет возможность регулярно пополнять личный состав и снова возвращаться на позиции после потерь.
«Русский полк, который мы уничтожили, уже снова успел зайти и выйти. В общем, у них есть возможность постоянно пополнять резервы. Через месяц-полтора они набирают новое пополнение, проводят согласия и снова заводят сюда», — отметил Волков.
В то же время украинские подразделения держат позиции еще с сентября, хотя и несут потери.
«Нужно быть честными — мы тоже несем потери. Здесь нет никакого шапкозаброса. Это нереально тяжело», — подчеркнул он.
Военный подтвердил, что противник продвинулся, однако цена этого продвижения чрезвычайно высока.
«Если считать квадратные километры на количество личного состава, это очень высокая цена за каждый метр. А мы здесь стоим и продолжаем работать», — сказал Волков.
Почему артиллерия снова стала ключевой
С началом осени ситуацию усложнили аномальные туманы, значительно ограничившие работу дронов и оптики с обеих сторон.
«В таких условиях беспилотный компонент фактически нивелируется, ведь наблюдать просто невозможно», — пояснил военный.
Именно поэтому артиллерия, по его словам, снова играет решающую роль в поле боя.
«Все разговоры о том, что война стала сугубо дроновой и артиллерия больше не нужна, — ложны. Война является оркестром, в котором нужен комплекс инструментов», — подытожил Волков.
Напомним, украинские военные продолжают наступление в Купянске Харьковской области и в его окрестностях. ВСУ уже продвинулись в центр города, продолжаются зачистки, а также контролируется микрорайон Юбилейный на юго-западе.
В то же время российские диверсионные группы остаются в северной и западной частях города, а украинские подразделения продвигаются юго-восточнее Петропавловки.