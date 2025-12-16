ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
163
Время на прочтение
2 мин

Враг продвинулся на стыке двух областей: что происходит на Запорожском направлении

Стык Запорожской и Днепропетровской областей остается зоной тяжелых сражений. Военные рассказали, как меняется тактика врага и роль артиллерии.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
ВСУ на фронте

ВСУ на фронте / © СБУ

Российские войска смогли вклиниться в стык Запорожской и Днепропетровской областей, однако расширить свой успех пока не могут. Основные усилия противник сосредотачивается на направлении Гуляйполя.

Об этом в интервью «Телеграфу» сообщил и.о. командира роты НРК 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко Сергей Волков.

По словам военного, российская армия имеет возможность регулярно пополнять личный состав и снова возвращаться на позиции после потерь.

«Русский полк, который мы уничтожили, уже снова успел зайти и выйти. В общем, у них есть возможность постоянно пополнять резервы. Через месяц-полтора они набирают новое пополнение, проводят согласия и снова заводят сюда», — отметил Волков.

В то же время украинские подразделения держат позиции еще с сентября, хотя и несут потери.

«Нужно быть честными — мы тоже несем потери. Здесь нет никакого шапкозаброса. Это нереально тяжело», — подчеркнул он.

Военный подтвердил, что противник продвинулся, однако цена этого продвижения чрезвычайно высока.

«Если считать квадратные километры на количество личного состава, это очень высокая цена за каждый метр. А мы здесь стоим и продолжаем работать», — сказал Волков.

Почему артиллерия снова стала ключевой

С началом осени ситуацию усложнили аномальные туманы, значительно ограничившие работу дронов и оптики с обеих сторон.

«В таких условиях беспилотный компонент фактически нивелируется, ведь наблюдать просто невозможно», — пояснил военный.

Именно поэтому артиллерия, по его словам, снова играет решающую роль в поле боя.

«Все разговоры о том, что война стала сугубо дроновой и артиллерия больше не нужна, — ложны. Война является оркестром, в котором нужен комплекс инструментов», — подытожил Волков.

Напомним, украинские военные продолжают наступление в Купянске Харьковской области и в его окрестностях. ВСУ уже продвинулись в центр города, продолжаются зачистки, а также контролируется микрорайон Юбилейный на юго-западе.

В то же время российские диверсионные группы остаются в северной и западной частях города, а украинские подразделения продвигаются юго-восточнее Петропавловки.

Дата публикации
Количество просмотров
163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie