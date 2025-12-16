Враг продвинулся по нескольким направлениям: обновленные данные DeepState

Российские военные / © Associated Press

Российская армия продвинулась в районах Гуляйполя, Предтечиного, Шахматного и Степногорского. Об этом сообщается в обновленной сводке аналитического проекта DeepState в понедельник, 15 декабря.

В проекте отмечают, что карта боевых действий обновлена с учетом последних изменений на фронте. Более подробную информацию о ситуации в районе Гуляйполя аналитики пообещали обнародовать впоследствии — уже завтра.

DeepState регулярно публикует обновления по ходу боевых действий, опираясь на открытые источники и верифицированные данные.

Напомним, волонтер Сергей Стерненко заявил, что на Северском направлении в течение последнего месяца существенно усложнилась ситуация и возникла большая угроза. Оккупанты обошли Северск с флангов, перерезали логистические маршруты Сил обороны Украины и продвинулись в черте города.

Аналитический проект DeepState ранее сообщил об обновлении карты боевых действий. В частности, зафиксировано продвижение сил РФ вблизи Ямполя и в районе Северска.