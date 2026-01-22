ТСН в социальных сетях

Враг продвинулся у Мирнограда и Дорожнянки — обновленная карта боевых действий

Российские войска продвигаются вблизи Мирнограда и Дорожнянки, также сообщается о зачистке Сухецкого от противника.

Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Обновленная карта боевых действий фиксирует продвижение российских войск вблизи Мирнограда и Дорожнянки.

Об этом пишет DeepState в соцсетях.

Кроме того, по имеющейся информации, Сухецкое зачищено от противника.

Ситуация на фронте остается напряженной. Украинские силы обороны продолжают сдерживать давление врага и наносить ему потери.

Напомним, зимние погодные условия влияют на ход боевых действий , но не останавливают их. Российские войска пытаются использовать туманы, снегопады и темное время для продвижения вперед, в частности с применением бронетехники.

В то же время, морозы создают одинаковые трудности для обеих сторон, а Силы обороны Украины эффективно противодействуют попыткам врага, в частности благодаря активному использованию беспилотников.

