Враг продвинулся в 7 районах, а ВСУ возобновили позиции возле Часов Яра – ISW

"Самой горячей" остается ситуация на фронте в Донецкой области.
Украинские войска восстановили ранее утраченные позиции к югу от Часов Яра. В то же время российская армия продвинулась к юго-востоку от Купянска, к северо-западу от Кременной, возле Торецка, Покровска, Курахово, Угледара и севернее Роботино.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Курская операция
В Курской области РФ на "украинском плацдарме" шли ограниченные бои. Продвижение Сил обороны Украины или российских войск не были подтверждены.
В российском Минобороны утверждали, что оккупанты якобы отразили контратаки в районе Дарьино, Нижнего Клина и Новоивановки, в направлениях Леонидово и Плехово.
Российский "военкор" заявлял, что ВСУ удерживают позиции возле Новоивановки и подводят новые силы для контратаки в этом районе.
Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях в Глушковском районе 5 ноября.
Харьковская область
Российская армия продолжала атаки близ Волчанска.
Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, заявил, что успешные удары артиллерии и FPV-дронов по российским танкам и бронетехнике заставляют врага использовать пехоту, а иногда и электросамокаты во время штурмовых действий.
Бои в Луганской области
Российские захватчики продвинулись к юго-востоку от Купянска и к юго-западу от Кременной. Враг продвинулся к западу от Новоселовского и к бурелому в северной части Тернов.
Российские источники утверждали, что их армия продолжала наступать у Колесниковки и захватила большую часть населенного пункта. Также утверждалось о продвижении в районе Тернов, однако аналитики ISW не нашли подтверждения.
Ситуация на фронте в Донецкой области
Украинские и российские войска продвинулись в направлении Часов Яра. Так, ВСУ недавно восстановили утраченные позиции к югу от города.
Оккупанты продвигались восточнее Ступочек, продолжали атаковать вблизи Часов Яра, Ступочек и Орехово-Василовки.
Враг недавно продвинулся на Торецком направлении. Геолокационные кадры указывают на то, что россияне захватили Дружбу. Захватчики продолжали атаки под самим Торецком, в направлении Константиновки, у Дачного, Дружбы, Щербиновки и Сухой Балки.
Российская армия продвинулась на Покровском направлении. Геолокационные кадры указывают на то, что враг захватил Вишневое, продвинулся к югу от Лисовки и южнее Петровки.
Захватчики продолжали атаковать в районе населенных пунктов Луч и Гродовка, возле Крутого Яра, Новогродовки, Селидово, Новоалексеевки, Вишневого, Юровки и Григорьевки.
Вражеские войска продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры указывают на то, что российские подразделения захватили Волченку.
Дополнительные геолокационные кадры демонстрируют, как ВСУ отражают усиленный механизированный штурм размером до роты юго-западнее Максимилиановки. Это свидетельствует о том, что враг продвинулся юго-западнее населенного пункта.
Минобороны Великобритании заявило, что российские войска оккупировали Горняк. А украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что Силы обороны Украины отступили из района Измайловка – Горняк – Кураховка – Островское.
Оккупанты продолжали атаковать под Кураховым, возле Новодмитровки, Кременной Балки, Новоселидовки, Степановки, Острого, Максимилиановки, Ильинки, Волченки и Островского.
Захватчики продвинулись близ Угледара, а именно к северо-западу от Богоявленки и к западу от Шахтерского.
Враг продолжал атаковать вблизи Антоновки, Елизаветовки и Екатериновки, возле Ганновки и Дальнего, Трудового, Богоявленки, Максимовки, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Урожайного.
Южный фронт
Российская армия продвинулась в ходе локальных наземных атак в западной части Запорожской области. Так, враг продвинулся к полосе юго-западнее Новоданиловки.
Как информировали в Генштабе ВСУ, оккупанты продолжали атаковать к северу от Роботино в районе Новоданиловки и Орехова, к северо-западу от Роботино возле Новоандреевки и Малых Щербаков.
По данным Генштаба, враг также продолжал безуспешные атаки на Днепровском направлении. По мнению аналитиков, речь может идти о районах на левом берегу Херсонской области и островах дельты реки Днепр.
Напомним, аналитик издания BILD Юлиан Репке заявил об угрозе для ВСУ попасть в котел вокруг города Курахово.
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