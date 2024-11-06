Враг продвинулся в 7 районах, а ВСУ возобновили позиции возле Часов Яра – ISW

"Самой горячей" остается ситуация на фронте в Донецкой области.

Украинские войска восстановили ранее утраченные позиции к югу от Часов Яра. В то же время российская армия продвинулась к юго-востоку от Купянска, к северо-западу от Кременной, возле Торецка, Покровска, Курахово, Угледара и севернее Роботино.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Курская операция

В Курской области РФ на "украинском плацдарме" шли ограниченные бои. Продвижение Сил обороны Украины или российских войск не были подтверждены.

В российском Минобороны утверждали, что оккупанты якобы отразили контратаки в районе Дарьино, Нижнего Клина и Новоивановки, в направлениях Леонидово и Плехово.

Российский "военкор" заявлял, что ВСУ удерживают позиции возле Новоивановки и подводят новые силы для контратаки в этом районе.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях в Глушковском районе 5 ноября.

Харьковская область

Российская армия продолжала атаки близ Волчанска.

Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, заявил, что успешные удары артиллерии и FPV-дронов по российским танкам и бронетехнике заставляют врага использовать пехоту, а иногда и электросамокаты во время штурмовых действий.

Бои в Луганской области

Российские захватчики продвинулись к юго-востоку от Купянска и к юго-западу от Кременной. Враг продвинулся к западу от Новоселовского и к бурелому в северной части Тернов.

Российские источники утверждали, что их армия продолжала наступать у Колесниковки и захватила большую часть населенного пункта. Также утверждалось о продвижении в районе Тернов, однако аналитики ISW не нашли подтверждения.

Ситуация на фронте в Донецкой области

Украинские и российские войска продвинулись в направлении Часов Яра. Так, ВСУ недавно восстановили утраченные позиции к югу от города.

Оккупанты продвигались восточнее Ступочек, продолжали атаковать вблизи Часов Яра, Ступочек и Орехово-Василовки.

Враг недавно продвинулся на Торецком направлении. Геолокационные кадры указывают на то, что россияне захватили Дружбу. Захватчики продолжали атаки под самим Торецком, в направлении Константиновки, у Дачного, Дружбы, Щербиновки и Сухой Балки.

Российская армия продвинулась на Покровском направлении. Геолокационные кадры указывают на то, что враг захватил Вишневое, продвинулся к югу от Лисовки и южнее Петровки.

Захватчики продолжали атаковать в районе населенных пунктов Луч и Гродовка, возле Крутого Яра, Новогродовки, Селидово, Новоалексеевки, Вишневого, Юровки и Григорьевки.

Вражеские войска продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры указывают на то, что российские подразделения захватили Волченку.

Дополнительные геолокационные кадры демонстрируют, как ВСУ отражают усиленный механизированный штурм размером до роты юго-западнее Максимилиановки. Это свидетельствует о том, что враг продвинулся юго-западнее населенного пункта.

Минобороны Великобритании заявило, что российские войска оккупировали Горняк. А украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что Силы обороны Украины отступили из района Измайловка – Горняк – Кураховка – Островское.

Оккупанты продолжали атаковать под Кураховым, возле Новодмитровки, Кременной Балки, Новоселидовки, Степановки, Острого, Максимилиановки, Ильинки, Волченки и Островского.

Захватчики продвинулись близ Угледара, а именно к северо-западу от Богоявленки и к западу от Шахтерского.

Враг продолжал атаковать вблизи Антоновки, Елизаветовки и Екатериновки, возле Ганновки и Дальнего, Трудового, Богоявленки, Максимовки, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Урожайного.

Южный фронт

Российская армия продвинулась в ходе локальных наземных атак в западной части Запорожской области. Так, враг продвинулся к полосе юго-западнее Новоданиловки.

Как информировали в Генштабе ВСУ, оккупанты продолжали атаковать к северу от Роботино в районе Новоданиловки и Орехова, к северо-западу от Роботино возле Новоандреевки и Малых Щербаков.

По данным Генштаба, враг также продолжал безуспешные атаки на Днепровском направлении. По мнению аналитиков, речь может идти о районах на левом берегу Херсонской области и островах дельты реки Днепр.

Напомним, аналитик издания BILD Юлиан Репке заявил об угрозе для ВСУ попасть в котел вокруг города Курахово.

Читайте также: