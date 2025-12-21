Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи Дроновки, Резниковки и около Новоэкономического, что в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись вблизи Гуляйполя в Запорожской области.

«Враг продвинулся вблизи Дроновки, Резниковки, Новоэкономического и Гуляйполя», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что попавшие в плен к украинским военным на Покровском направлении граждане Колумбии призывают своих соотечественников не верить российским вербовщикам.

Мы ранее информировали, что украинские силы вернули контроль над большей частью Купянска после контратаки, несмотря на всеобщее усиление наступления России на Донбассе и юге.