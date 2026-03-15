Война в Украине

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи населенного пункта Орехового в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState .

"Враг продвинулся вблизи Орехового", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что беспилотники становятся ключевым оружием Украины в войне против России и их применение уже изменяет баланс сил на фронте .

Мы ранее информировали, что российские войска на Славянском направлении используют тактику малых групп, которые используют ночью антитепловизионные плащи и рельеф для скрытого передвижения .