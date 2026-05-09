Война в Украине

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи населенного пункта Новоалександровка в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

Аналитики заявили, что также было зафиксировано продвижение захватчиков возле населенного пункта Предтечино.

«Враг продвинулся вблизи Новоалександровки и Предтечиного», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Россия атакует фактически по всем направлениям, поэтому ситуация на фронте остается напряженной.

Мы ранее информировали, что противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями и в 2026 году планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей в БПЛА разных типов.

